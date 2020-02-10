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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها توثق أهدافا عسكرية تركية مدمرة جراء هجوم الجيش السوري في منطقة إدلب لخفض التصعيد، اليوم الاثنين.
وأوضح الناشطون أن الصور تظهر رتلا عسكريا للقوات التركية بعد تعرضه لقصف من قبل الجيش السوري قرب بلدة تفتناز في محافظة إدلب.
وتوثق الصور المتداولة عربات عسكرية ودبابات محمولة على شاحنات، يرجح أنها جاءت في إطار التعزيزات العسكرية الأخيرة التي وجهتها تركيا إلى نقاط مراقبتها في إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد «الذل» للمتغطرس أردوغان .. الجيش السوري يدمر «رتل عسكري» تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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