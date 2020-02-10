مدارس في الضنية أعلنت الإقفال غدا بسبب الجليد

أعلنت غالبية ​المدارس​ والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في ​الضنية​ إقفال أبوابها يوم غد الثلاثاء بسبب إستمرار موجة الصقيع"، مشيرة عبر رسائل نصية نشرتها على وسائل التواصل الإجتماعي، وأرسلتها إلى ​الطلاب​ وأهاليهم، أنها "ستتوقف عن إعطاء الدروس ، بسبب إستمرار ​العاصفة الثلجية​ وتشكل الجليد على طرقات المنطقة، وحرصا على سلامة الطلاب والأساتذة".

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