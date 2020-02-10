توجه الوزير السابق ​غسان عطالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، لافتاً الى انه "حاولنا التفاهم معك علّنا نخفف من التركة التي لا دخل لنا بها وعلك تتعلم الانتاجية ليبقى بيتك عامرا وتدون في سجلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله للحريري: حاولنا التفاهم معك علّنا نخفف من التركة التي لا دخل لنا بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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