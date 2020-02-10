البزري: لأوسع مُعارضة شعبية للبيان الوزاري الذي لا يُعبّر عن رغبات الشعب

دعا الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري، في بيان "لأوسع مُعارضة شعبية ضد البيان الوزاري الذي لا يُعبّر عن رغبات وطموحات اللبنانيين وإنما يعكس إستمرارية لنهج أفسد البلاد وقاد إلى إفلاسها"، موضحاً ان هذا "البيان الوزاري لا يستحق حتى المناقشة لأنه عبارة عن مجموعة أفكار متناقضة وغير مترابطة، وهو بيان إنشائي لا يحتوي على أي دلالاتٍ أو معايير تُشير إلى تغيّرٍ في أسلوب العمل أو إلى آليةٍ واضحة لمُحاسبة الفاسدين، ولإسترداد الأموال المنهوبة، ووقف الهدر والصرف في القطاع العام".
وشدد البزري على أن "رفض المواطنين وساحات الإنتفاضة والثورة لهذا البيان الوزاري يعكس مقدار الأزمة التي تُعاني منها الطبقة السياسية التي أدارت شؤون البلاد، وأهدرت خيراتها، وها هي اليوم تُحاول التلطي خلف حكومة الماريونات التي صودر قرارها قبل أن تبدأ أعمالها".
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