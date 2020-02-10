النشرة: الصليب الاحمر يوزع المواد الغذائية على العائلات المحتاجة بشبعا بسبب الجليد

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ أن ​الصليب الأحمر اللبناني​ في مركز شبعا عمل على نقل عدد من المواطنين من الذين علقوا على الطرقات عند مداخل البلدة بسبب تراكم ​الثلوج​ كما عملت عناصر أخرى على نقل عدد من المرضى من ابناء البلدة إلى مستوصفاتها إضافة إلى توزيع ​الخبز​ و​مواد غذائية​ على ​العائلات المحتاجة​ بسبب تكون طبقة سميكة من الجليد في شوارع البلدة الداخلية. إضغط للمزيد

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