مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق حاليا

أكد عضو المجلس الإستشاري للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، غبريال صوما، أنه "لا انسحاب للقوات الأميركية من ​العراق​ في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن ​واشنطن​ لم تؤكد خبر الانسحاب.

ولفت صوما، إلى أنه "طالما أن ​الحكومة الأميركية​ لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني أنه لا انسحاب لقواتها من العراق في الوقت الحاضر"، مؤكداً أنها "موجودة لمساعدة العراق ضد داعش باتفاق مع ​بغداد​".