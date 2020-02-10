مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق حاليا

أكد عضو المجلس الإستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب، غبريال صوما، أنه "لا انسحاب للقوات الأميركية من العراق في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن واشنطن لم تؤكد خبر الانسحاب.
ولفت صوما، إلى أنه "طالما أن الحكومة الأميركية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني أنه لا انسحاب لقواتها من العراق في الوقت الحاضر"، مؤكداً أنها "موجودة لمساعدة العراق ضد داعش باتفاق مع بغداد".
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