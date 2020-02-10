الطراونة: العلاقات الأردنية السورية تاريخية والمجلس قناة التواصل

أكد رئيس ​مجلس النواب الأردني​ ​عاطف الطراونة​، أن البرلمان الأردني هو "القناة التي سعت، من خلالها الدولة الأردنية لمد جسور التواصل مع سوريا، بدأ ذلك خلال زيارة وفد برلماني إلى سوريا بعد افتتاح ​معبر نصيب​ عام 2018، وتعزز بدعوة رئيس مجلس النواب الأردني لرئيس ​مجلس الشعب السوري​ لحضور ​مؤتمر​ ​الاتحاد البرلماني العربي​ في عمان"، لافتاً الى انه "قال سابقاً إن العلاقات الأردنية السورية لم تنقطع، وتربطنا بالأشقاء السوريين علاقات تاريخية ولم تحملنا الدولة أو مؤسسات منها أي رسائل تجاه التقارب الأردني السوري، لكننا أخذنا على عاتقنا الدور في تقريب وجهات النظر والضغط من أجل فتح قنوات المصالح الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة".

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