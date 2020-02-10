عمرو موسى: قمة الاتحاد الأفريقي اتفقت على ضرورة تدخل الاتحاد لحل أزمة ليبيا

أعلن رئيس هيئة حكماء ​أفريقيا​ التابعة للاتحاد الأفريقي ​عمرو موسى​ ان "قمة ​الاتحاد الأفريقي​ اتفقت على ضرورة أن يتدخل الاتحاد لحل الأزمة في ​ليبيا​"، لافتاً الى انه "بقدر ما نطالب الليبيين بالتجمع ولم الموقف بقدر ما نطالب الدول الأجنبية بعدم التدخل وزيادة الطين بلة في ليبيا، فالتدخلات الخارجية أحدثت فوضى كبيرة".

هذا وكان مفوض السلم و​الأمن​ في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي قد اعلن في وقت سابق ان "القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الأفرقاء الليبيين وقف ​إطلاق النار​".