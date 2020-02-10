شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالبرلمان ورؤساء أندية ينتقدون اللجنة الخماسية باتحاد الكرة..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق سعيد حسانين، بشأن التراجع الكبير فى مستوى لعبة كرة القدم بسبب سيطرة أندية الشركات التى يتوفر لديها الموارد المالية الكبيرة، ما أثر بالسلب على الأندية الشعبية بسبب ضعف مواردها، وذلك بحضور أكثر من 50 رئيس نادى .

ووجه رؤساء الأندية الرياضية المشاركين فى الاجتماع انتقادات للجنة الخماسية المعينة التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم، بسبب قراراتها الخاصة بنظام الهبوط والصعود فى دورى القسمين الثانى والثالث وخفض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 222 إلى 105 أعضاء.

وأوصت اللجنة بعدم الاعتداد بكل قرارات اللجنة الصادرة إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية، فيما يخص نظام الهبوط والصعود، وفيما يخص خفض عدد أعضاء الجمعية العمومية، وأن يتم عقد الجمعية العمومية خلال شهر على أقصى تقدير .

وفى بداية الاجتماع، قال المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن هذه الجلسة تاريخية نظرا لحضور هذا العدد الكبير من ممثلى الأندية فى ربوع مصر.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه ليس من صلاحية اللجنة أن تعدل فى النظام الأساسى واللوائح دون الرجوع للجمعية العمومية .

وقال النائب طارق سعيد حسانين، إن اتحاد الكرة يعمل لصالح أندية الشركات وستقضى على الأندية الشعبية، مطالبا بضرورة إلغاء نظام الهبوط والصعود فى دورى القسمين الثالث والثانى الذى أعلنت عنه اللجنة الخماسية بهبوط 5 فرق من كل مجموعة، لأنه يخدم الكبار فقط .

فيما أشار النائب محمد عطية الفيومى إلى أنه على البرلمان كمؤسسة دستورية حماية الأندية والرياضة فى مصر من اللجنة الخماسية .

وأوضح "الفيومى"، أن اللجنة الخماسية هى لجنة تسيير أعمال غير منتخبة وليس من حقها تعديل اللوائح والنظام الأساسى، لافتا إلى أن ما أقدمت عليه اللجنة هو مخالفة صريحة لقانون الرياضة.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن قرارات اللجنة الخماسية آثارها سلبية وستقضى على الرياضة والأندية بالبطىء، ولا يمكن السكوت على ذلك.

وتساءل النائب أحمد فرغلى، عن كيفية منافسة أندية شعبية لأندية الشركات، في ظل هذه الأوضاع والظروف الصعبة، وضعف إمكانيات الأندية الشعبية والجماهيرية.

وتابع "فرغلى": "قرارات اللجنة الخامسية لإدارة اتحاد الكرة ستؤدى إلى انقراض الأندية الشعبية لصالح أندية الشركات التى تصرف بلا سقف".

وطالب النائب عاصم مرشد بإلغاء كل قرارات اللجنة والعودة للنظام القديم .

من جانبه، قال حمدى مبارز، رئيس نادى الهنداو بالوادى الجديد، إن كل قرارات اللجنة الخماسية مخالفة لقانون الرياضة ولاتجاه الدولة والعالم كله فى توسيع قاعدة المشاركة فى صنع القرار بالمنظومة الرياضية، كونها تخفض أعضاء الجمعية العمومية من 222 عضوا إلى 105 أعضاء بلا داعى ولا سبب سوى أنها ترغب فى استبعاد الأندية الشعبية والفقيرة، وأن تقتصر العضوية على الكبار فقط .

وتابع: "نظام هبوط 5 فرق من كل مجموعة من مجموعات القسمين الثانى والثالث بدلا من فريقين وتطبيقه بعد بدء الموسم مخالف، وطالب بإلغاء نظام الهبوط والصعود وخفض أعضاء الجمعية العمومية.

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وقال إبراهيم صلاح، رئيس نادى ديرب نجم، إن اللجنة الخماسية ارتكبت مخالفات بقراراتها غير المدروسة التى تضر بالكرة المصرية .

وأكد عماد محمد رئيس نادى داقدوس، أن كل أعضاء الجمعية العمومية يرفضون قرارات اللجنة وليس من حقها تعديل اللائحة دون الرجوع للجمعية العمومية .

وأشار النائب سمير موسى رئيس نادى الزرقا، إلى أن اللجنة سطت على حق الجمعية العمومية بأساليب غير قانونية، مما يؤدى إلى تدمير الكرة المصرية والأندية الشعبية .

من جانبه، قال النائب طارق السيد رئيس نادى الأوليمبى، إن اللجنة هى لجنة تسيير أعمال وليس من حقها تعديل اللوائح .

وتحدث محمد الخياط رئيس نادى المطرية، قائلا: "إن هناك إجماع بين كل أندية مصر على أن القرارات ظالمة وخاطئة ولابد من إلغائها" .

وقال عاطف محمد حسن رئيس نادى الضبعة، إن خفض أعضاء الجمعية العمومية يخدم أندية محددة ولا يخدم الرياضة المصرية، وطالب بالعودة لنظام الهبوط والصعود السابق .

ورد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، قائلا: "فيما يخص أندية الشركات ومشاركتها فى الدورى بمختلف أقسامه أمر نص عليه قانون الرياضة القديم والحديث ولا دخل للجنة فيه، وكون أنها تتفوق فهذا ليس مسئولية اللجنة ".

وتابع: "من بين تكليفات اللجنة الواردة فى خطاب تعيينها من الاتحاد الدولى لكرة القدم تعديل اللائحة وإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة"، ليعترض رؤساء الأندية على كلامه، واعتبروه خروج عن الموضوع، فتدخل النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة، موجها كلامه للدكتور جمال محمد على، بأنه لا يمكن للجنة الخماسية أن تعدل دون الرجوع للجمعية العمومية، ورد ممثل اتحاد الكرة، بأنه لن يتم أى تعديل إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية، وأن اللجنة أرسلت للأندية لإرسال مقترحاتها ولم يرد إلا ناديين فقط .

وأكد ممثل لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن أعضاء الجمعية العمومية الحاليين الـ 217 هم من سيقرون التعديل.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على عدم الاعتداد بأى قرارات أصدرتها اللجنة الخماسية إلا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية، كما طالبت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تفصيلى عن الدعم المقدم للأندية.



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