شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مذكرة اعتراض من البرلمان لرئيس الوزراء.. ونائب:"بيبعتولنا موظفين درجة خامسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، لبحث المشكلات التى تواجه الشباب فى شأن تمويل مشروعاتهم، إلى جانب بحث تيسيرات جديدة لهم، لريادة المشروعات الصغيرة، بدلاً من تكدس القطاع الحكومى، لعدم حضور ممثلى الحكومة، حيث أكد "مرعى"، أن اللجنة وجهت الدعوة إلى البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات، وأرسلوا قائمة بالحضور، إلا أنهما لم يرسلا أحداً للمناقشات. وتابع النائب: "بعتولنا مندوبين مش موجودين فى قائمة الحضور، ومعندهمش أى سلطة لاتخاذ أى قرار، فأجلنا الاجتماع لحين حضور مسئولين يقدروا يتخذوا القرار".

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن اللجنة أرسلت مذكرة اعتراض للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لضرورة احترام اجتماعات مجلس النواب، خاصة فى تلك الموضوعات التى تمس قطاع مهم من الشعب المصرى.

ومن جانبه، عقب النائب سيد أبو بردعة بقوله: "الحكومة بتبعتلنا موظفين درجة خامسة، يشربوا شاى ويمشوا، ومفيش في أيديهم قرارات".

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