بنكيران لـ”اليوم24″: بعثت برسالة إلى وهبي من أربع كلمات..وضحكنَا طويلا في الهاتف

قال عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، إنّه بعث برسالة نصية لعبد اللطيف وهبي الذي انتخب، أمس الأحد، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.

وقال بنكيران في حديثه لـ”اليوم24″ عشية يوم الاثنين، إنه بعث برسالة لوهبي الذي حضي بقيادة الجرار خلفًا للأمين العام السابق حكيم بنشماش، من أربع كلمات مشيرًا إلى أّنها كلمات قد تكون أحسن ما وصله غير أنّ بنكيران رفضَ الكشف عن محتوها.

وتابع بنكيران حديثه موردًا “بعد الرسالة تحدثنا في الهاتف وضحكنا طويلا..”.

وكانَ وهبي مباشرة بعد انتخابه على رأس الأمانة العامة للبام قال إنّ حزبه سيصبح حزب الجهات وليس حزب المركز، وقال “نحن أمام تحد كبير إما أن نكون أو لا نكون و أدعو جميع الأحزاب وأمد يدي لها لنتصالح جميعا وأن نتجاوز المشاكل..”.