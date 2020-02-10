 بنهاشم مدربا جديدا لشباب المحمدية

لشبه سعد فاروق – صحافي متدرب
نشر نادي شباب المحمدية بلاغا رسميا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجاماعي “فايسبوك” أعلن من خلاله التعاقد مع محمد امين بنهاشم كمدرب للممثل الأول لمديمة الزهور.
وجاء في البلاغ أن نادي شباب المحمدية تعاقد رسميا مع بنهاشم كمدرب للفريق فيما عين هشام اللويسي مساعدا له، سعيا منه للتشبت بمشروع الصعود للصفوة نهاية هذا الموسم وإسعاد ساكنة مدينة الزهور.
يشار إلى أن النتائج السلبية الأخيرة للفريق عجلت بإجراء تغييرات على الطاقم التقني بتعيين بنهاشم لمواصلة السعي وراء تحقيق حلم الصعود إلى البطولة الإحترافية.
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