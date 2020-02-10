رسميا.. الوداد بطلا للخريف رغم التعادل مع الفتح

وليد لباب – صحافي متدرب
تعادل منذ لحظات، فريق الوداد البيضاوي مع ضيفه الفتح الرباطي، بهدف لمثله، في مقابلة جرت أطوارها على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، لينهي بذلك الفريق الأحمر الشطر الأول من بطولة العصبة الإحترافية، بـ 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه بركان مع مقابلة ناقصة لهذا الأخير.
بالعودة لتفاصيل المقابلة، فقد أنهى الوداد الشوط الأول، متقدما بهدف نظيف، من توقيع الشيخ كومارا في الدقيقة29.
في الشوط الثاني حاول الفتح تعديل النتيجة، وهو المبتغى الذي نجح في تحقيقه قبل صافرة النهاية بدقائق قليلة بفضل هدف البديل نوفل الزرهوني.
أرقام الوداد خلال مرحلة الذهاب :
من مجموع 15مقابلة حقق الوداد 10 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، في وقت مني فيه بالهزيمة في مناسبتين، فيما سجل خط هجومه 27هدفا، وتلقى خط دفاعه 12 هدفا.
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