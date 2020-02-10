بعث الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى عبد اللطيف وهبي، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال الملك، في هذه البرقية، “على إثر انتخابك أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، نتقدم إليك بتهانئنا، مشفوعة بمتمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك الحزبية الجديدة”.
وأضاف الملك “إن انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ليعبر عن الثقة التي وضعها فيك أعضاؤه، بفضل ما أبنت عنه من التزام في خدمة مبادئ الحزب، وما هو مشهود لك به من كفاءة وتجربة، وما هو معهود فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وكلها مقومات تجعلك أهلا لبذل كافة الجهود من أجل تعزيز الحضور، المسؤول والوازن، لهيأتك السياسية في المشهد الحزبي، مع توطيد إسهامها، على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، والقوى الحية للأمة، وذلك للانخراط الفاعل في رفع تحديات المرحلة الجديدة التي نقود المغرب لدخولها، بكل حزم وعزم، والقائمة على أسس المسؤولية والإقلاع الشامل، في حرص دائم على جعل المصالح العليا للوطن والمواطنين تسمو فوق كل اعتبار”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتخابه أمينا عاما ل”البام”..الملك يهنيء وهبي: أنت أهل لتعزيز الحضور المسؤول لهيأتك السياسية في المشهد الحزبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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