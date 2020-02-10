إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة في الثلاثينات من عمرها بجروح وصفت بـ"المتوسطة" من جراء تعرضها للطعن في بلدة جسر الزرقاء الساحلية، مساء اليوم، الإثنين.

وذكرت المصادر المحلية أنه تم نقل المصابة إلى مستشفى "هلل يافي" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج، فيما عانت من إصابة متوسطة من جراء الطعن.