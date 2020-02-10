تركيا تعلن "تحييد" أكثر من مئة جندي من قوات النظام السوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات التركية، اليوم الإثنين، أنها "حيدت" 101 جندي من قوات النظام السوري، ردا على قصف للنظام السوري أسفر عن مقتل خمسة جنود في صفوف الجيش التركي، في شمال غرب سورية، في وقت سابق، اليوم.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "بحسب مصادرنا، تم تحييد 101 من جنود النظام إضافة إلى تدمير ثلاث دبابات ومدفعين وإصابة مروحية". وتعذر حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وأضافت الوزارة أن أنقرة واصلت مساء اليوم، قصف مواقع سورية.
وفي وقت سابق، قتل خمسة جنود أتراك وأصيب خمسة آخرون في قصف لقوات النظام السوري، استهدف مواقع تركية في محافظة إدلب شمال غرب سورية.
وقتل الأسبوع الماضي ثمانية جنود أتراك في قصف للنظام السوري. وحذرت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، من أن أنقرة سترد على أي هجوم جديد "بأكبر قدر من الشدة".
وبعد تبادل للقصف الأسبوع الماضي، حض الرئيس رجب طيب إردوغان، النظام السوري، على التراجع في إدلب، وطلب من موسكو بذل جهود أكبر للسيطرة على قوات النظام السوري.
وتزامن الهجوم السوري الجديد مع محادثات يجريها وفد روسي في أنقرة في محاولة للتوصل إلى حل؛ فيما عززت تركيا انتشارها العسكري في الأيام الأخيرة في محافظة إدلب.
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