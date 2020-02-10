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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة جديدة في الإمارات من فايروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية مساء اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة أن الحالة الجديدة المسجلة من الجنسية الهندية، دون توضيح كيف انتقلت إليه عدوى الفيروس، المنتشر في الصين.
وفيما عدا الحالة الجديدة أكدت الوزارة أن ”جميع الحالات المسجلة مستقرة ماعدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة“.
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