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تسجيل حالة جديدة في الإمارات من فايروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 10 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية مساء اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

 

 

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وذكرت الوزارة أن الحالة الجديدة المسجلة من الجنسية الهندية، دون توضيح كيف انتقلت إليه عدوى الفيروس، المنتشر في الصين.

 

 

وفيما عدا الحالة الجديدة أكدت الوزارة أن ”جميع الحالات المسجلة مستقرة ماعدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة“.

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