شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد نزوح 700 ألف سوري خلال هجمات حكومية وروسية في شمال غرب سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:51 مساءً, 10 فبراير 2020 م المناطق - واس أكدت الأمم المتحدة اليوم أن هجوما تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا – الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة – تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيس سوانسون أن “الوضع الإنساني مأساوي بنحو متزايد على الحدود مع تركيا” مضيفاً أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا إلى الحدود بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في نهاية العام الماضي ومع استمرار الهجمات الجديدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تؤكد نزوح 700 ألف سوري خلال هجمات حكومية وروسية في شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.