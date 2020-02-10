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الأمم المتحدة : نزوح 700 ألف في شمال غرب سوريا

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أكدت الأمم المتحدة اليوم أن هجوما تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا - الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة - تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيس سوانسون أن "الوضع الإنساني مأساوي بنحو متزايد على الحدود مع تركيا" مضيفاً أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا إلى الحدود بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في نهاية العام الماضي ومع استمرار الهجمات الجديدة .

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