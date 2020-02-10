شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : نزوح 700 ألف في شمال غرب سوريا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيس سوانسون أن "الوضع الإنساني مأساوي بنحو متزايد على الحدود مع تركيا" مضيفاً أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا إلى الحدود بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في نهاية العام الماضي ومع استمرار الهجمات الجديدة .
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