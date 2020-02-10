شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد إصابة موظف صحي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن موظفا بأحد المراكز الطبية في مدينة برايتون بجنوب إنجلترا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة أن مركز كاونتي أوك الطبي جرى إغلاقه لفترة مؤقتة دون أن تنقل ذلك عن أي مصدر.

وأعلن مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي اكتشاف إصابة بكورونا في برايتون وقالوا إنهم يبذلون جهودا للحيلولة دون انتشار الفيروس.

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وتقول رسالة صوتية مسجلة على هاتف المركز الطبي "للأسف جرى إغلاق المبنى بسبب وجود طارئ تشغيلي متعلق بالصحة والسلامة".

وتأكدت إصابة رجل بريطاني، لم تكشف السلطات اسمه، بكورونا في برايتون في السادس من فبراير الجاري بعد سفره إلى سنغافورة. وأودع هذا الرجل منذ عودته بأحد مستشفيات لندن.

كان الرجل قد قضى عطلة أقام خلالها في منتجع تزلج فرنسي حيث جرى تشخيص إصابة خمسة بريطانيين وطفل بالفيروس.