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امريكا تتهم جنود صينيّون بالتسلل الإلكلتروني لبيانات أكيوفاكس

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قال وزير العدل الأمريكي وليام بار الاثنين إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لأربعة عسكريين صينيين في واقعة اختراق بيانات شركة أكيوفاكس للتقارير الائتمانية الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.

وأضاف بار "كان ذلك أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017.

وقال وزير العدل إن لائحة الاتهام تشمل أربعة أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.

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