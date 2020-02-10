شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تتهم جنود صينيّون بالتسلل الإلكلتروني لبيانات أكيوفاكس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بار "كان ذلك أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017.
وقال وزير العدل إن لائحة الاتهام تشمل أربعة أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.
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