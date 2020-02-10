شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين محاولة إيران وضع قمر اصطناعي بتكنولوجيات "بالستية" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "بموجب تعهداتها الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ بالستية قادرة على حمل أسلحة نووية".
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