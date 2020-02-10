شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين محاولة إيران وضع قمر اصطناعي بتكنولوجيات "بالستية" والان نبدء بالتفاصيل

نددت فرنسا اليوم بمحاولة إيران أمس وضع قمر اصطناعي في المدار، التي تذكّر بتكنولوجيات "بالستية" مماثلة لتلك المستخدمة لحمل أسلحة نووية، داعية طهران إلى احترام "تعهداتها" الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "بموجب تعهداتها الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ بالستية قادرة على حمل أسلحة نووية".