منزل وزير الشباب يحتضن اجتماعاً هاماً بين درجال واطراف اتحاد الكرة

يحتضن منزل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اجتماعاً هاماً بين النجم الدولي السابق عدنان درجال واطراف عن الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال مصدر مطلع في حديث الخليج 365، ان "اجتماعاً هاماً يعقد الان في منزل وزير الشباب والرياضة احمد رياض ضم بعض أطراف اتحاد الكرة و السيد عدنان درجال لتسوية المبالغ المالية التي دفعها درجال كنفقات للدعاوى القضائية ضد اتحاد الكرة والتي تقدر بـ ٧٠٠ الف دولار يطالب بها درجال".



واضاف ان "اغلب اتحاد الكرة رفضوا هذه المساومة و دفع الاتحاد هذا المبلغ لعدم وجود صيغة قانونية تجيز لهم ذلك فضلا عن كوّن الامر لا يعنيهم جملة وتفصيلاً و ما نفقه درجال على قضاياه المحلية و الدولية يخصه شخصياً و بارادته و لا شأن للاتحاد بذلك مؤكدين ان من حضر الاجتماع يمثلون أنفسهم و لا يمثلون اتحاد الكرة المركزي".