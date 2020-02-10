استهداف رتل تابع لشركة أمنية جنوبي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت، اليوم، رتلاً تابعاً لشركة أمنية ضمن منطقة العدوانية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "التفجير لم يسفر عن أي إصابات بشرية".