كشفت وثيقة أن ميزانية البيت الأبيض لعام 2021 ترى في الصين وروسيا التهديد الرئيسي لأمريكا. وأشارت الوثيقة إلى أن ميزانية ترامب تتضمن تخصيص 700 مليون دولار "لمواجهة" روسيا و24 مليون دولار لمحاربة "الدعاية الروسية والمعلومات الخاطئة".

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