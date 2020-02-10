القوة الجوية ونفط ميسان يتعادلان بهدف لمثله وديا

2020-02-10 | 18:28
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تعادل فريقا القوة الجوية ونفط ميسان بهدف لمثله في لقاء ودي أقيم على ملعب نادي القوة الجوية ضمن تحضيراتهما لمسابقة الدوري الممتاز والذي سينطلق في السادس عشر من الشهر الجاري.
نفط ميسان كان البادى بالتسجيل عن طريق ستار جبار في الدقيقة ال ٤٩ من ضربة جزاء، وبعد سبع دقائق فقط عادل المهاجم امجد راضي النتيجة للصقور.
الجويون لعبوا بتشكيلة ضمت لحراسة المرمى امجد رحيم وللدفاع محمد الباقر وعلي بهجت وايهاب ناصر ومصطفى محمد معن وللوسط علي حصني وعلي ستار وزاهر ميداني ومرتضى جمال وللهجوم عباس جاسم وامجد راضي.
واشرك الملاك التدريبي في الشوط الثاني ميثم جبار وحسن رائد وحسين محسن وكرار نبيل وابراهيم بايش وكرار علي بري ومحمد قاسم ماجد وايمن حسين وحمادي احمد.
يذكر أن الفريقين سيلتقيان يوم الأحد القادم في الجولة الأولى من دوري الكرة الممتاز عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب الشعب الدولي.
الجويون لعبوا بتشكيلة ضمت لحراسة المرمى امجد رحيم وللدفاع محمد الباقر وعلي بهجت وايهاب ناصر ومصطفى محمد معن وللوسط علي حصني وعلي ستار وزاهر ميداني ومرتضى جمال وللهجوم عباس جاسم وامجد راضي.
واشرك الملاك التدريبي في الشوط الثاني ميثم جبار وحسن رائد وحسين محسن وكرار نبيل وابراهيم بايش وكرار علي بري ومحمد قاسم ماجد وايمن حسين وحمادي احمد.
يذكر أن الفريقين سيلتقيان يوم الأحد القادم في الجولة الأولى من دوري الكرة الممتاز عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب الشعب الدولي.
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