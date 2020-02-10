مدرب الحدود: سعيد بعودة الدوري وفريقنا جاهز لملاقاة اربيل

أكد مدرب الحدود مظفر جبار، الاثنين، بانه سعيد بعودة منافسات الدوري الممتاز من الجديد وان اللاعبين جاهزين للمباراة الاولى، امام فريق اربيل حسب القرعة التي سحبت في العاصمة بغداد اليوم، بمقر الاتحاد.

وقال جبار في حديث لـ الخليج 365، إن "الفريق على أتم الجاهزية البدنية لملاقاة اربيل في المباراة الاولى التي ستقام يوم الثلاثاء، المصادف الثامن عشر من شهر شباط الجاري على ملعب فرانسو حرير بافتتاح مباريات الدوري".



وأضاف أن "الجاهزية الفنية للفريق على مستوى جيد بسبب الاستمرار بالتدريب بالفترة الماضية حيث لم ينقطع الفريق كثيراً عن التمرين مع خوض عدد من المباريات الودية في بغداد كان آخرها أمام فرق الشرطة والزوراء ونفط ميسان على ان يلعب الفريق مباراة ودية اخيرة غداً امام فريق نفط الوسط في ملعب التاجي".