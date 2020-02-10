الدفاع التركية تعلن استهداف 115 هدفاً للحكومة السورية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب سوريا. وأفادت الوزارة بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودها بإدلب، في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس. وأكدت تركيا، اليوم الاثنين، أن قواتها تواصل قصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع، ردا على الهجوم على نقطة مراقبتها في منطقة إدلب، داعية الناتو لدعمها وسط هذا التصعيد.

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