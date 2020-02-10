وزير الداخلية يؤكد أهمية حصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة

شدد وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، على أهمية حصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة.
وأضافت، أنه "جرى خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الأمنية في مختلف قواطع المسؤوليات وبالتحديد في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية، والتطرق إلى سبل معالجة الحالات السلبية التي ترافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين".
وأكد الياسري بحسب البيان، على "ضرورة تأمين ساحات التظاهر بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام"، مشدداً على "أهمية تقدم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة".
وشدد وزير الداخلية، على "ضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية وبأقصى درجات ضبط النفس"، داعياً في الوقت ذاته المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الامنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وابعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة و الخاصة".
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