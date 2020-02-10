وزير الداخلية يؤكد أهمية حصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الداخلية رعى، اليوم، أعمال المؤتمر الأمني لمناقشة الوضع الأمني الحالي بحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله ووكيل رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري، وقادة الوزارة و العمليات في العاصمة بغداد والمحافظات".وأضافت، أنه "جرى خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الأمنية في مختلف قواطع المسؤوليات وبالتحديد في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية، والتطرق إلى سبل معالجة الحالات السلبية التي ترافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين".

وأكد الياسري بحسب البيان، على "ضرورة تأمين ساحات التظاهر بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام"، مشدداً على "أهمية تقدم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة".



وشدد وزير الداخلية، على "ضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية وبأقصى درجات ضبط النفس"، داعياً في الوقت ذاته المتظاهرين إلى "التعاون مع القوات الامنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وابعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة و الخاصة".