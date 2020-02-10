هاري وميجان يعودان إلى لندن بناء على طلب الملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تنحي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن واجباتهما الملكية، إلا أنه تم استدعاؤه لتأدية خدمة الكومنولث في دير وستمنستر 9 مارس/آذار، بطلب مباشر من الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقاً لمجلة "هالو" الأمريكية، فإن الاجتماع المقبل للأمير هاري وزوجته مع العائلة الملكية سيكون الأخير قبل أن يعود الثنائي لعيش حياتهما المستقلة في كندا.

وأشارت المجلة إلى أن الأمير هاري وزوجته رفضا دعوة للمشاركة في حفل الأوسكار الذي يقام، الأحد، إذ طلبت منهما الأكاديمية تقديم إحدى فقرات الحفل، إلا أن الثنائي عبرا عن سعادتهما وتشرفهما بالدعوة ولكن رفضاها بحسم.

وحضر الزوجان، الخميس، حدثًا حصرياً في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ألقى هاري كلمة خلال "قمة الاستثمار البديل" في فلوريدا، والتي تضمنت عددًا من المصرفيين ومشاهير هوليوود.

وتحدث هاري عن وفاة والدته الأميرة ديانا، وتأثير الحادث الأليم عليه كطفل، إلى حد دفعه لطلب مساعدة طبية، موضحًا أن هذه التجربة كانت أحد أسباب اختياره التنازل عن الحياة الملكية، كونه لا يريد لميجان وابنهما آرتشي المرور بما مر به.