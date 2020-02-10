تغريدة تكشف كيف قمع سليماني احتجاجات الإيرانيين

كشفت تغريدة منسوبة على موقع "تويتر" لقائد مليشيا الحرس الثوري السابق محمد علي جعفري دور قاسم سليماني قائد فيلق القدس المصنف إرهابيا الذي قتل بالعراق الشهر الماضي، في قمع احتجاجات الإيرانيين خلال السنوات الماضية.

وذكر جعفري في تغريدته أن سليماني لعب دورا بارزا في قمع احتجاجات عامة داخل إيران، وكانت له اجراءات فعالة بهذا الصدد، حسبما أوردت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.

وأوضح القائد السابق للحرس الثوري الإيراني في التغريدة التي تداولتها وسائل إعلام محلية بينها وكالة أنباء فارس، أن قائد فيلق القدس السابق كان حاضرا بالشارع للسيطرة على احتجاجات طلابية ضد سياسات النظام الإيراني داخل جامعة طهران عام 1999، واحتجاجات شعبية عام 2009 اندلعت اعتراضا على نتائج فوز الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.





وأشار محمد علي جعفري إلى أن قاسم سليماني الذي قتل إثر ضربة استهدفت موكبه من طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد بالعراق 3 يناير/كانون الثاني الماضي، كان دائم الوجود داخل قاعدة "ثأر الله" التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.





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وتستخدم مليشيا الحرس الثوري قاعدة "ثأر الله" منذ عام 1996 بشكل رئيسي لقمع احتجاجات العاصمة طهران وضواحيها، فضلا عن أقاليم أخرى.

وأثارت تغريدة جعفري جدلا بالأوساط الإيرانية بعد تشكيك بشأنها من قبل موالين لنظام المرشد علي خامنئي، قبل أن تؤكد وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري صحتها.

وبرز قاسم سليماني قبل مقتله كرأس حربة في تدخلات النظام الإيراني العسكرية خارج الحدود، حيث قاد فيلق القدس المعروف كذراع خارجي لتنفيذ مهام لحساب الحرس الثوري إقليميا ودوليا.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كانت هناك تقارير قليلة عن دوره (قاسم سليماني) في السياسة الداخلية وقمع الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أيضا في تقرير لها، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن سليماني قال خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين عراقيين مع بدء احتجاجات مناهضة للنفوذ الإيراني في العراق: "نحن في إيران نعرف كيف نتعامل مغ الاحتجاجات".

وأعطى سليماني تعليمات للمسؤولين العراقيين لقمع الاحتجاجات، حيث سرعان ما أصبح الصدام الأمني مع المتظاهرين أكثر عنفا، حسب أسوشيتد برس.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن أساليب ووسائل قمع الاحتجاجات داخل إيران، نقلها الحرس الثوري إلى بلدان أخرى بينها سوريا بموجب أوامر من سليماني، حسب إذاعة فردا.