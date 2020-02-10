واشنطن تتهم 4 عسكريين صينيين باختراق بيانات ائتمانية

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، الإثنين، إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لأربعة عسكريين صينيين في واقعة اختراق بيانات شركة أكيوفاكس للتقارير الائتمانية الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.

وأضاف: "كان ذلك إحدى أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017.

وأكد وزير العدل أن لائحة الاتهام تشمل 4 أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.

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وعادة تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولين في دول مختلفة إثر عمليات قرصنة ضد شركات ومؤسسات تابعة لها.

وكانت آخر هذه العقوبات في ديسمبر الماضي، حينما فرضت على أشخاص وكيانات في روسيا عقوبات لتورطهم في عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت مؤسسات مالية في عدد من الدول.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 17 شخصا و6 كيانات في روسيا، لتورطهم في عمليات قرصنة إلكترونية.

وأكدت أن عمليات القرصنة استهدفت مؤسسات مالية في أكثر من 40 دولة وأسفرت عن سرقة ما يزيد على 100 مليون دولار.

وأشار مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية حينها إلى أن المتورطين في عمليات القرصنة كانوا يعملون مع الاستخبارات الروسية لسرقة وثائق حكومية سرية.