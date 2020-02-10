مذيع الجزيرة يُمجد إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر المذيع بقناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، يمدح فيها النظام الإسرائيلي ويبخس فيها دور العرب، مما أثار موجة غضب عارمة ضده.
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قناة الجزيرة القطرية تتسول المصادر
بدأت فضائح قناة الجزيرة الإرهابية، والمدعومة من تنظيم الحمدين، لبث الشائعات وإشاعة الفوضى فى الشرق الأوسط، وتفكيك الدول العربية، في الانتشار والوضوح، وخاصة دعم مذيعها الكبير لإسرائيل.
ودشن رواد تويتر هاشتاق "مذيع الجزيرة يمجد إسرائيل"، والذي تصدر الترند المصري، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم الأحد، لفضح انحياز مذيعي القناة لإسرائيل.
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