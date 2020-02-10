أمريكا تتهم 4 عسكريين صينيين بالتسلل الإلكتروني لبيانات أكيوفاكس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 قال وزير العدل الأمريكي وليام بار اليوم، إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لأربعة عسكريين صينيين في واقعة اختراق بيانات شركة «أكيوفاكس» للتقارير الائتمانية الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.

وأضاف بار: «كان ذلك أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017». وقال وزير العدل إن لائحة الاتهام تشمل أربعة أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.

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