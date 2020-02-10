فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية يصل الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيفك: إن فريقا من الخبراء في مجال الصحة وصل إلى الصين، اليوم الإثنين، لاستطلاع التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.



وكان تيدروس الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

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واستغرق الأمر نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة الصينية على تشكيل الفريق الذي سيتراوح عدد أعضائه بين عشرة خبراء و15 خبيرا.

وأكد تيدروس أن‭ ‬عدد الإصابات في الصين وصل إلى 40 ألفا و235 حالة في حين بلغت الوفيات 909 أشخاص، مضيفا، أن هناك 319 حالة إصابة في 24 بلدا آخر، منها حالة وفاة واحدة.

وقال في الأيام الماضية، رأينا بعض الحالات المقلقة التي انتقلت فيها العدوى من أشخاص لم يسافروا من قبل إلى الصين، مثل الحالات التي ظهرت في فرنسا أمس والمملكة المتحدة اليوم، وقد تكون هذه الشرارة التي تشعل نارا أكبر.