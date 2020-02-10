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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. متنكرة في زي طبيبة تحاول خطف رضيع من مستشفى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
أحبطت في الجزائر، اليوم الإثنين؛ محاولة اختطاف طفل رضيع في مستشفى ”بوفاريك“، الواقع على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر.
وفي تصريحات للصحفيين، قال مدير المستشفى رضا دغبوش: ”حاولت (بعد ظهر اليوم) امرأة متنكرة في زي طبيبة خطف طفل حديث الولادة“.
ونوه إلى أن عناصر الأمن أوقفوا الخاطفة واسترجعوا الطفل من ”الطبيبة المزيفة“، التي أوهمت الأم أنها ستخضع الرضيع لعدة تحاليل.
وأكد دغبوش أنه جرى تسليم المرأة المعتدية إلى الجهات الأمنية، التي تتولى التحقيق معها قبل مثولها أمام وكيل الجمهورية صباح غد الثلاثاء.
وأثارت الحادثة موجة سخط عارمة في الشارع المحلي، وأبدى معلقون في منصات التواصل الاجتماعي توجسهم إزاء احتمال عودة ظاهرة اختطاف الرضع، التي انتشرت بشكل مريب مؤخرا.
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