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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتهاء الاجتماع الثاني بين روسيا وتركيا دون الوصول إلى حل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى اجتماع عاجل مع وزير الدفاع خلوصي أكار، إثر مقتل 5 عسكريين أتراك في منطقة إدلب بهجوم للجيش السوري، وفقا لوسائل إعلام تركيا.
وانتهى اللقاء بين وفدين من تركيا وروسيا، منذ قليل، بالعاصمة أنقرة، لبحث التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ولم يتوصل الطرفان إلى حل معتبرين ان الاجتماع في إطار استكمال المباحثات.
وترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، فيما ترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي السفير سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، أن اجتماع السبت بين الوفدين الروسي والتركي لم يتمخض عنه أي اتفاق حول الأوضاع في محافظة إدلب السورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاووش أوغلو، مع نظيره السلوفيني ميروسلاف جيرار، بمقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.
وقال تشاووش أوغلو في هذا السياق: "لو تم التوصل لاتفاق في الاجتماع الماضي مع الوفد الروسي حول إدلب، لما كانت هناك حاجة لاجتماع اليوم".
وأشار إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر وعرض مقترحات الجانبين خلال اجتماع السبت بين الوفدين التركي والروسي.
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