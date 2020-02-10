وفد سوداني رفيع يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

يرأس الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، وفد بلاده المشارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، المنعقد خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير، ويضم الوفد كلا من وزراء الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، والخارجية أسماء عبد الله، والطاقة والتعدين عادل إبراهيم، ومدير المخابرات الفريق جمال عبد المجيد.



من المقرر أن يلتقي حمدوك مع المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل الجمعة المقبل في برلين، كما سيلتقي خلال مشاركته في المؤتمر بعدد من قادة الدول.

ونقلت وكالة السودان للأنباء سونا عن السفير محمد الغزالي، مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، قوله إن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سيزور السودان نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن العلاقات السودانية الألمانية ظلت تشهد تطورا إيجابيا منذ انتصار ثورة ديسمبر، عبرت عنه الزيارات رفيعة المستوى، المتوالية والمتبادلة بين البلدين.