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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس كورونا
الإثنين 10 فبراير 2020
قالت وزارة الصحة في السعودية إنه لم يُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى البلاد.
وفي المنطقة الشرقية، أفادت مديرية الصحة بأنه لم يتم تسجيل أية حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة.
وبينت مديرية الصحة هناك بشأن إصابة مواطن في محافظة النعيرية، أن تشخيص الحالة توصل إلى أنه مصاب بفيروس كورونا القديم المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط.
وذكرت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات، وفقا لما أفادت به صحيفة ”سبق“ الإلكترونية.
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