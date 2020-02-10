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العراق ينفي سحب القوات المشتركة.. وعلاوي يلتقي المتظاهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق أمس تقدم ثلاث دول بطلب لسحب قواتها من البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لموقع «السومرية نيوز»، إن «الأنباء التي نشرت بشأن تقديم ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة».

ودعا الخفاجي إلى «توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية»، على خلفية نقل وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، أن الدول الثلاث قدمت طلبا لسحب قواتها من العراق.

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وفيما تواصلت المظاهرات في العراق، كشف نائب في البرلمان العراقي أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي سيجري هذا الأسبوع لقاء مع ممثلين عن المظاهرات الاحتجاجية في إطار التمهيد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ونسبت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية أمس، إلى عضو البرلمان حسن جلال الكناني قوله إن «اللقاء سيجري خلال هذا الأسبوع بين علاوي والمتظاهرين السلميين لاختيار الشخصيات المستقلة للتشكيلة الوزارية التي ستقدم إلى مجلس النواب».

وأضاف كما سيجري رئيس الحكومة المكلف لقاء آخر مع «النواب الذين وقعوا على تكليفه برئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الآلية التي سيعتمدها لاختيار شخصيات تمثل التشكيلة الحكومية، وأن هؤلاء النواب سبق أن نصحوا رئيس الوزراء المكلف في لقاء سابق بضرورة الرفض وتسمية أي كتلة أو حزب يمكن أن يفرضوا وزيرا أو وكيل وزارة في التشكيلة الحكومية المقبلة».

واستأنفت القنصلية الإيرانية في مدينة النجف العراقية عملها أمس، بعد شهرين من الإغلاق جراء تعرضها لاعتداءات.