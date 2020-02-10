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1700 لغم انتزعها مسام من الخوخة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

تمكن فريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» من نزع أكثر من 1700 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة قطابة، وقطابة الشرقية ومنطقة الحيمة التابعة لمديرية الخوخة.

وأكد قائد الفريق الـ8 في مسام المهندس مسعد أحمد قايد أن الحقل الجاري تطهيره تمكن فريقه حتى الآن من نزع 222 لغم مضاد للدروع و20 دواسة قابلة للانفجار بأقل ضغط تتعرض له.

وأشار المهندس قايد أن جميع الألغام التي تم نزعها قد زرعها الحوثيون بطرق عشوائية في مزارع المواطنين والطرق الفرعية ومناطق تجمعات السكان. ونوه بأن فريقه سلم عشرات المزارع في منطقة قطابة الشرقية للمزارعين بعد أن تم تطهيرها من الألغام بشكل كامل.