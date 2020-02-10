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سقوط عشرات الحوثيين في معارك طاحنة بتعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، تعز

فيما شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، سلسلة غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات عدة بمديرية نهم شرق صنعاء، حررت قوات الجيش اليمني مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني شن هجوما خاطفا، تمكن خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عديد من عناصر ميليشيات الحوثي، واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات وآليات تابعة للميليشيات بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد منها كانت تحمل تعزيزات بشرية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ولقي 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة أمس في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز، وأكد الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر إن قوات الجيش الوطني صدت هجوما للحوثيين في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوما آخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة، وأدت المواجهات إلى مقتل 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات».

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وأشار البحر إلى أن «الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية واغتنام الجيش الوطني عتادا وأسلحة خلفتها الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار في معارك طاحنة».

من جهته عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفثس، عن رفض المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، ووصف انهيار الهدنة بأنه «أمر مؤسف»، وذلك خلال لقائه رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني الذي سلمه ملفا حول عبث وانتهاكات ميليشيات الحوثي.

وأكد عدم قبول المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، معربا عن قلقه بشأن المستجدات الأخيرة، وجدد تأكيده المضي في التواصل مع جميع الأطراف للشروع بتنفيذ عملية السلام، وعد انهيار الهدنة أمرا مؤسفا، خاصة أن الشعب اليمني يعاني من مجمل الوضع».

من جهته، طالب رئيس البرلمان اليمني المبعوث الأممي، بسرعة التدخل «لإيقاف عبث الميليشيات حتى لا يضطر (مجلس النواب) إلى اتخاذ مواقف تكون ملزمة للحكومة بهذا الصدد»، دون أن يفصح عن طبيعة هذه المواقف. وأشار البركاني إلى العمليات التي شنتها ميليشيات الحوثي مؤخرا على مأرب والجوف ونهم، وكذلك ما يجرى في الحديدة وتعز من اعتداءات حوثية مستمرة، مؤكدا أن تلك الاعتداءات بمثابة «تدمير لعملية السلام». وشدد رئيس البرلمان اليمني على «ضرورة قيام المبعوث الأممي بمسؤولياته تجاه العملية السياسية وإيقاف الاعتداءات الحوثية والممارسات التعسفية غير القانونية التي تمارسها ضد أعضاء مجلس النواب ومصادرة ونهب ممتلكاتهم والمحاكمات التي تقوم بها ضد 35 من أعضاء المجلس».

مشاهدات يمنية