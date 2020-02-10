شكرا لقرائتكم خبر

السياسيون يمتنعون عن زيارة الصين.. وكورونا يتجاوز البر إلى البحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات _ عواصم العالم

أوقف عدد من السياسيين زيارات كانت مقررة مسبقا إلى الصين، وزادت العزلة الدولية على أكبر دول العالم في عدد السكان بعدما توقفت العديد من رحلات الطائرات المسافرة إليها، على خلفية فيروس كورونا الذي واصل تفشيه بشكل كبير، بعدما أعلنت السلطات الرسمية أمس عن وفاة 908 أشخاص وإصابة الآلاف.

وذكر تقرير إخباري أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أردرن أجلت زيارتها إلى الصين التي كان من المقرر أن تجري أوائل العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت القناة الأولى للتلفزيون النيوزيلندي، دون الإفصاح عن مصدر المعلومات، أنه كان من المقرر أن تجري أردرن زيارة إلى الصين تستغرق أسبوعا غير أن الرحلات الجوية متوقفة حاليا بسبب الحجر الصحي.

من جهتها، أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين إصابة 3 آلاف، و 62 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس، ما يرفع عدد الحالات المصابة في جميع أنحاء الصين إلى 40 ألفا و171 شخصا.

Advertisements

وأفادت وكالة أنباء بلومبيرج بأن من بين الحالات المصابة هناك 6 آلاف و 484 شخصا حالتهم حرجة، وفقا للبيان، وخارج حدود الصين، تم تأكيد أكثر من 300 حالة إصابة بالفيروس في أكثر من 24 دولة حول العالم.

وتجاوز فيروس كورونا البر نحو البحر، حيث ذكرت تقارير أمس، أن 60 شخصا إضافيا أصيبوا بفيروس كورونا القاتل على متن السفينة السياحية برنسيس دياموند الخاضعة للحجر الصحي في يوكوهاما باليابان.

وأفاد تقرير قناة» تي بي إس» اليابانية بأنه بذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين على متن السفينة إلى 130 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرج.

وسمحت هونج كونج لـ 3600 شخص كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونج كونج بالنزول منها اليوم بعدما تحققت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، من المحتمل أن تكون فترة حضانة فيروس كورونا المتحور الجديد، تصل إلى 24 يوما، وفقا لمقال جديد شارك في كتابته خبير الأوبئة الصيني تشونج نانشان.