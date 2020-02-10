شكرا لقرائتكم انفجار يستهدف رتلاً يحمل آليات للقوات الأميركية جنوب بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدف انفجار مساء الاثنين، رتلاً مدنياً يتضمن آليات للقوات الأميركية قرب اليوسفية جنوب بغداد.
وتشير الأنباء إلى وقوع أضرار مادية فقط، حتى الساعة.
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