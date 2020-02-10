«شاكوش»: بغني لأم كلثوم.. ورد نقابة الموسيقيين لا يقلقني

واصل المطرب الشعبي حسن شاكوش تواجده بقوائم الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أغنيته «بنت الجيران» لما حققته من انتشار واسع وتفاعل عدد من الفنانين معها أبرزهم أحمد حلمي ومنى زكي.

وأجرى حسن شاكوش مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "القاهرة الآن" على شاشة "العربية الحدث"، حيث قال إنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن تصل أغنيته "بنت الجيران" للمرتبة الثانية عالميا على تطبيق "الساوند كلاود".

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وأضاف قائلاً: "قدمت في نقابة الموسيقيين ومستني رد اللجنة، ورأيهم يحترم فوق دماغي سواء كان في صالحي أو ضدي"، وأنا مش قلقان من رد اللجنة لأني مش بغني مهرجانات بس فأنا بغني لأم كلثوم وعبد الحليم".

وتابع حسن شاكوش: "رغم نجاح (بنت الجيران) لكن سبقها أغاني ناجحة لي مثل (وداع يا دنيا وداع، وأشكرك أوعدك)"، وعن بصمته الغنائية في بداية كل أغنية "خش يا شاكوش يا جامد" قال إنها بسبب رغبته في أن يعرف الناس من يقوم بالغناء ومن هنا علقت بصمتي مع الشباب".

وعلق على أوضاعه المادية قائلاً: "الحمد لله الدنيا أفضل بكتير وأهم من الفلوس الصحة والستر"، مشيراً إلى أنه في كل المناسبات في الأعياد والمناسبات لا يتخلى عن أهل منطقته في بولاق ويقدم حفلات لهم بالتعاون مع أصدقائه من نفس المنطقة".