الجيش الليبي يعتقل إرهابيا مصريا في ليبيا

كشفت وسائل إعلام ليبية أن الجيش الليبي اعتقل الإرهابي المصري محمد صبحي وهو كان مسؤول "النقلية" في تنظيم داعش بالمنطقة الغربية.

أدلى صبحي باعترافات مثيرة عقب اعتقاله على يد الشرطة العسكرية في مدينة بنغازي منها سرقة واغتصاب فتيات ليبيات، بالإضافة إلى خطف رهائن وطلب فدية من أسرهم، وفقا لموقع "ليبيا 24".

ونقل الموقع عن مصدر قوله إنه تم القبض على صبحي في أحد الكمائن الأمنية على طريق منفذ امساعد البري وهو في طريقه إلى مصر.

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وأوضح أنه كان يخطط للسفر من بنغازي إلى القاهرة، مضيفا أن الإرهابي كان في ميليشيا يتزعمها القيادي في تنظيم داعش الإرهابي محمد سالم بحرون والمعروف بـ"الفار".

واعترف صبحي، الذي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية، حيث كان يعمل كهربائيا في القاهرة، أن "الفار" كان يجند المئات من المهاجرين الأفارقة من حاملي الجنسية التشادية والسودانية، كما كان يضم مقاتلي تنظيم بوكوحرام الإرهابي للقتال في صفوف داعش ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

كما اعترف الإرهابي بأن "الفار" قائد الميليشيا التي ينتمي لها اختطف العشرات من النساء الليبيات من بين أسرهن في شارع عمر المختار بمدينة الزاوية، وكان أحيانا يقتل النساء وأسرهن.

وتقاتل المجموعة التي يتزعمها "الفار" في صفوف الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى جانب مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية، من بينها عصابات تهريب واتجار بالبشر.