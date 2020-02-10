سلطات الإمارات: الحالات المصابة بكورونا مستقرة باستثناء حالة واحدة

بعد أن سجلت ​الإمارات العربية المتحدة​ اليوم اصابة حالة جديدة ب​فيروس كورونا​، أكدت السلطات الإماراتية أن جميع المصابين بفيروس كورونا هم في حالة مستقرة، باستثناء حالة واحدة. إضغط للمزيد

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