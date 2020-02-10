قمة الاتحاد الافريقي: ندعم الحل الليبي عبر الحوار ونرفض صفقة القرن

أكد البيان الختامي لـ "قمة الاتحاد الإفريقي" الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​، دعمه لحل ​الأزمة​ الليبية عبر حوار ليبي، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي تقوض العملية السياسية، ودعم ​مؤتمر​ للمصالحة بين الليبيين لتعزيز وقف ​إطلاق النار​ وبدء الحوار".

كما أشار البيان الختامي للقمة الإفريقية إلى أهمية "التضامن الكامل مع ​الشعب الفلسطيني​ في رفض خطة ​السلام​ الأميركية، معتبراً جميع المستوطنات ب​الضفة الغربية​ و ​القدس الشرقية​ و ​الجولان​ السوري لاغية وباطلة".