قمة الاتحاد الافريقي: ندعم الحل الليبي عبر الحوار ونرفض صفقة القرن

أكد البيان الختامي لـ "قمة الاتحاد الإفريقي" الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعمه لحل الأزمة الليبية عبر حوار ليبي، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي تقوض العملية السياسية، ودعم مؤتمر للمصالحة بين الليبيين لتعزيز وقف إطلاق النار وبدء الحوار".
كما أشار البيان الختامي للقمة الإفريقية إلى أهمية "التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في رفض خطة السلام الأميركية، معتبراً جميع المستوطنات بالضفة الغربية و القدس الشرقية و الجولان السوري لاغية وباطلة".
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