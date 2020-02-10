السلطات التركية: قصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع

أكدت ​السلطات التركية​ أن قوات الجيش تواصل قصف مواقع ​الجيش السوري​ بشكل مكثف دون انقطاع، ردا على الهجوم على نقطة مراقبتها في منطقة إدلب، داعية ​الناتو​ لدعمها وسط هذا التصعيد.

وأشار المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في ​تركيا​، ​عمر جليك​، في تصريح صحفي، إلى أن "قصف مواقع ​النظام السوري​ متواصل بشكل مكثف دون انقطاع" ردا على مقتل 5 عسكريين أتراك بالهجوم في إدلب الذي حملت ​أنقرة​ القوات الحكومية في ​سوريا​ المسؤولية عنه، مشددا على أن "انسحاب ​القوات التركية​ من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد"، موضحا أنها "تواصل تنفيذ مهامها بشكل حاسم".

واتهم المسؤول التركي "النظام السوري بالاستمرار في عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق خفض التصعيد في إدلب".