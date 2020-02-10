الدفاع التركية: قواتنا دمرت 101 هدف سوري و 3 دبابات ومدفعين بإدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، بأن قواتها دمرت 101 هدف للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب ​سوريا​، وتدمير ثلاث دبابات سورية ومدفعين قرب إدلب وأفادت الوزارة بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودها بإدلب، في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع التركية أعلنت عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في "قصف مدفعي مكثف من قبل ​النظام السوري​" على نقطة المراقبة ل​تركيا​ في بلدة تفتناز بمنطقة إدلب.

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